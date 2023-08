Se i coniugi si separano le spese sostenute per il matrimonio non devono essere restituite di Mirko Martini

In caso di pronuncia giudiziale di separazione personale dei coniugi, le spese effettuate in vista del matrimonio e quindi ai fini organizzativi e di preparazione allo stesso sono considerate irripetibili e con la conseguenza che non potrà trovarsi applicazione l'articolo 785 c.c. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 luglio 2023, n. 21100.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione di separazione personale dei coniugi e di donazione in ...