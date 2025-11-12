Se la gravità indiziaria decade in sede cautelare la competenza resta del Gip distrettuale

Al giudice nomofilattico è stato chiesto se, laddove il tribunale del riesame o la corte di cassazione escludano i gravi indizi di colpevolezza in relazione ad un reato ovvero ad una circostanza aggravante per le quali è scattata la competenza del Gip distrettuale, devono contestualmente rilevare l'incompetenza di tale giudice che ha emesso la misura.La risposta delle sezioni Unite è stata negativa