GiurisprudenzaPenale

Se la gravità indiziaria decade in sede cautelare la competenza resta del Gip distrettuale

di Carmelo Minnella

N. 44

Guida al Diritto

Al giudice nomofilattico è stato chiesto se, laddove il tribunale del riesame o la corte di cassazione escludano i gravi indizi di colpevolezza in relazione ad un reato ovvero ad una circostanza aggravante per le quali è scattata la competenza del Gip distrettuale, devono contestualmente rilevare l'incompetenza di tale giudice che ha emesso la misura.La risposta delle sezioni Unite è stata negativa

Con due sentenze gemelle, le numero 32583 e 32584 depositate il 2 ottobre 2025, le sezioni Unite penali hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alle conseguenze della caduta della gravità indiziaria per i reati o le aggravanti che radicano la competenza distrettuale, ritenendo che contionui a persistere la competenza del Gip distrettuale.

Evitare di esporre il processo a una perenne instabilità

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Evitare di esporre il processo a una perenne instabilità
  2. L'annosa quaestio portata dinanzi alle sezioni Unite
  3. La cornice normativa di riferimento
  4. I due contrapposti orientamenti
  5. La soluzione delle sezioni Unite: l'importanza dell'iscrizione della notizia criminis
  6. La centralità dell'iscrizione della notizia criminis e le novelle della riforma Cartabia
  7. L'importanza del dato testuale dei «procedimenti» e non dei «reati»
  8. Evitare la perenne instabilità del processo

