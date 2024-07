Se investe un capriolo il conducente deve dimostrare la guida prudente

La Corte di Cassazione (ordinanza 17253/2024) ha chiarito che nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata l’effettiva causa del danno. Non è dunque sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – ad allegare...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi