LA SETTIMANA NELLE CORTI - Se l’ex partner lavora part-time niente assegno di mantenimento

Nel contratto di apprendistato va evidenziato l’apposito piano formativo. L’archiviazione per prescrizione non può presentare la persona come colpevole. Ricorso straordinario, va rimborsato il contributo unificato non le spese legali. Violazioni Privacy, il garante può ordinare d’ufficio di cancellare i dati. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.