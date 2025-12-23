Se la spesa sanitaria supera il tetto dell’importo in uscita l’Asl opera la regressione tariffaria
L’Asl procede a ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa
Intervenuta in tema di accreditamento sanitario la Corte d’Appello di Napoli (sezione I, sentenza 10 dicembre 2025 n. 6405) sottolinea in sentenza la necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa, l’Asl operi la regressione tariffaria e, quindi, proceda a ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto ...