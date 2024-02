Secured note Aircraft Financing da us$80 milioni in favore di Ita Airways. Gli studi coinvolti

Andrea Novarese, Tommaso Tosi, Giuseppe Barra Caracciolo

Gli studi legali White & Case, Vedder Price e A&L Goodbody hanno agito nel contesto dell’emissione, in forma di private placement, di secured notes per US$80 milioni con scadenza nel 2034 da parte di un veicolo irlandese di nuova costituzione, direttamente e interamente controllato da Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways), società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per rifinanziare l’acquisizione di un aeromobile Airbus A330neo.

L’arrivo dell’airbus A330neo nella flotta di ITA Airways rappresenta un ulteriore passo importante verso la sostenibilità con una flotta moderna, dotata di tecnologie all’avanguardia. I titoli, quotati all’MTF della Borsa di Vienna, sono stati interamente sottoscritti da un veicolo di Castlelake L.P., primaria global investment firm attiva nel settore dell’aviation.

Lo Studio legale internazionale White & Case con un team guidato e coordinato dal partner Andrea Novarese e composto dal partner Tommaso Tosi, counsel Giuseppe Barra Caracciolo (tutti Milano), partner James Greene e Justin Benson (entrambi Londra) e dagli associate Alessia Sommadossi, Beatrice Bertuzzi (entrambe Milano), James M. Turner e Shushi Hovannisian (entrambi Londra), ha assistito Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) nella strutturazione dell’operazione di finanziamento sia per i profili di diritto italiano sia per i profili di diritto inglese. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Stefano Tellarini e Marco Valdonio dello studio Maisto & Associati.

Gli aspetti finanziari dell’operazione sono stati curati per ITA Airways dalla propria Direzione con un team guidato da Andrea Olini (Head of Finance, Treasury & Insurance) e ha incluso Claudio Faggiani (CFO), per gli aspetti fiscali Francesco Papalia (Head of Tax, Customs & Administration), per gli aspetti legali Anna Maria Ferri (Head of Contracts), Paolo Quaini (Chief Legal & Compliance Officer) e Ranieri D’Atri (Head of Corporate Affairs) e per gli aspetti Fleet Procurement Ileana Sannibale (Head of Fleet & Fuel Procurement).

I profili dell’operazione per gli aspetti di diritto irlandese sono stati seguiti dallo studio A&L Goodbody LLP, con un team composto da Keith Mulhern, Laura Crilly e Maather Aldughaishi (tutti Dublino).

Vedder Price P.C. ha agito per Castlelake L.P. con un team composto da Justine Chilvers, Cameron A. Gee e Brendan Catalano (tutti New York).