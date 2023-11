Sei mesi in più al praticante avvocato che non raggiunge il minimo di udienze di Marina Crisafi

Sì al semestre integrativo per il praticante avvocato che non completa le udienze necessarie. È quanto si ricava dal parere n. 29 del 17 ottobre 2023, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha risposto al quesito formulato dal COA di Ivrea.



Il quesito

In particolare, il Consiglio dell’Ordine chiedeva al Cnf se ci fosse la possibilità di concedere “un semestre di pratica integrativo, anche ai fini del certificato di compiuta pratica, per il praticante semplice che non abbia raggiunto il numero minimo...