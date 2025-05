Semilibertà sostitutiva per le pene pecuniarie, la parola alla Consulta

La conversione nella semilibertà sostitutiva delle pene pecuniarie non pagate per insolvenza del condannato va alla Consulta. A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stato il magistrato di sorveglianza di Bologna che, con ordinanza del 31 marzo 2025, ha sostenuto il contrasto dell’articolo 102 della legge 689/1981 (introdotto dalla riforma Cartabia) con gli articoli 3, comma 2, e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di conversione della pena pecuniaria...

