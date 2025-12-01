Semplificazione GDPR, più spazio alla ricerca scientifica nella nuova versione di Digital Omnibus
Tra i punti salienti della proposta una definizione del tutto nuova di “ricerca scientifica” e una nuova eccezione all’obbligo di rendere l’informativa
A poche ore di distanza dalla pubblicazione di questo articolo è stata adottata la versione ufficiale della proposta di Digital Omnibus (si tratta della COM2025 837), che non può non commentarsi a integrazione di quanto già fatto.
Ripercorriamo allora brevemente i punti salienti della proposta in relazione alle misure di semplificazione del GDPR, evidenziando le modifiche intervenute rispetto alla prima versione della proposal.
Le definizioni e la presunzione di compatibilità per la ricerca
Con qualche perplessità viene eliminata la nuova definizione...