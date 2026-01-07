Semplificazione, promesse difficili di un sogno che resta senza tempo

Il mondo della semplificazione normativa è stato scosso di recente da due novità. La prima è rappresentata dalla legge n.167/2025, che impone al Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, di presentare alle Camere un disegno di legge annuale di semplificazione, riordino e riassetto normativo. La seconda è la legge 182/2025 che introduce norme per digitalizzare e semplificare i procedimenti per cittadini e imprese. Siamo a un punto di svola? Nell'editoriale di apertura a rispondere a questa domanda è il professore Stefano Battini.
Dove sta andando la politica di semplificazione in Italia? Per rispondere è necessario prima guardare indietro. Nel 1990, la più importante legge del nostro diritto amministrativo (legge n. 241/1990) introdusse i principi della trasparenza e della partecipazione, aprendo così le porte della burocrazia alla società, ma dedicò molte disposizioni importanti anche alla semplificazione amministrativa. Queste erano ispirate al principio di elasticità, cioè alla possibilità di adattare la procedura alle...
