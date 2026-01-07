Semplificazione, promesse difficili di un sogno che resta senza tempo

Il mondo della semplificazione normativa è stato scosso di recente da due novità. La prima è rappresentata dalla legge n.167/2025, che impone al Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, di presentare alle Camere un disegno di legge annuale di semplificazione, riordino e riassetto normativo. La seconda è la legge 182/2025 che introduce norme per digitalizzare e semplificare i procedimenti per cittadini e imprese. Siamo a un punto di svola? Nell'editoriale di apertura a rispondere a questa domanda è il professore Stefano Battini.