Senza contraddittorio sentenza annullata anche in caso di tenuità del fatto
La Corte di cassazione, con sentenza 37685 del 2025, ha chiarito che, in caso di richiesta di decreto penale di condanna, il giudice non può pronunciare sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto senza instaurare il contraddittorio. Tale procedura viola il diritto di difesa e comporta una nullità di ordine generale
In caso di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il giudice non può pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per particolare tenuità del fatto senza il contraddittorio, poiché ciò comporterebbe una violazione delle garanzie processuali e una nullità di ordine generale. In tali casi, il giudice deve restituire gli atti al pubblico ministero affinché valuti la possibilità di richiedere l’archiviazione. E’ quanto chiarisce la Corte suprema di cassazione, terza sezione penale, ...