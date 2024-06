Separazione carriere: quella riforma che mortifica i diritti dei cittadini

Si creano due distinti Csm, l'uno per la carriera giudicante e l'altro per la requirente. Si prevede una diversa modalità di sorteggio per la selezione dei loro componenti: sorteggio secco per i membri togati, temperato per i laici, questi ultimi estratti a sorte da un elenco di avvocati e professori ordinari di università che il parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante "elezione".