Separazione e divorzio, doppio contributo unificato

Deve essere pagato un contributo unificato doppio – uno per la domanda di separazione e uno per quella di divorzio – se si cumulano le due domande in un unico ricorso. Inoltre, è tenuto a versare un contributo unificato di 98 euro chi presenta una domanda riconvenzionale in un giudizio di separazione o di divorzio.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare del ministero della Giustizia del 19 dicembre scorso, dedicata al regime fiscale dei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento...