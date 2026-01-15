Separazione legale anche se l’intollerabilità del rapporto riguarda un solo coniuge
Il Tribunale in materia ha solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio
Precisa in sentenza il Tribunale di Messina (sezione I, sentenza 16 dicembre 2025 n. 2320) come il solo consenso delle parti (coniugi) alla separazione non sia sufficiente, di per sé, a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale.
L’intollerabilità
Al contempo, la separazione su precisazioni congiunte delle conclusioni e la separazione consensuale costituiscono uno dei momenti...