Separazioni, per ridurre l’assegno a favore dei figli serve una Ctu contabile
Non basta il licenziamento del genitore che pagava: va vagliata la capacità economica di entrambi
Quando un genitore separato chiede di ridurre l’assegno di mantenimento che versa per il figlio minore, il giudice deve disporre un accertamento contabile per valutare la capacità economica dei genitori. Lo ha affermato la Cassazione che, con l’ordinanza 32540 del 13 dicembre 2025, ha cassato la decisione di secondo grado sul punto, rinviandola alla Corte d’appello.
In particolare, la Cassazione ha spiegato che la Corte d’appello ha giustificato la riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio...