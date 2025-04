LA SETTIMANA NELLE CORTI - Separazioni, serve una prova forte per la dichiarazione di addebito

Divieto di fumo, nessuna presunzione di "tolleranza" del datore di lavoro. La "non menzione" non può essere negata per "mera opportunità". Consulta: incostituzionale la legge della Regione Campania che consente il terzo mandato al presidente. Corte Ue: atti della Procura europea soggetti al controllo giurisdizionale. Questi i temi centrali affrontati in settimana dai giudici