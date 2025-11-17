Sequestro di 75mila euro cash rinvenuti in casa se si è disoccupati e si hanno precedenti
La misura cautelare reale è scattata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti
Detenere 75mila euro in contanti presso l’abitazione senza avere un lavoro e senza fornire spiegazioni in merito, rendono il denaro rinvenuto soggetto a sequestro preventivo. Bastano, quindi, queste presunzioni sulla provenienza (illecita) dei soldi cash per far scattare la misura cautelare reale nei confronti del cittadino. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 37329/05.
La vicenda
Venendo...