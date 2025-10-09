Rassegne di Giurisprudenza

Sequestro impeditivo nel sistema 231: proporzionalità della misura e nesso di pertinenzialità res-reato

a cura della Redazione Diritto

Persone giuridiche - Società - Responsabilità amministrativa degli enti - Sequestro impeditivo - Applicabilità agli enti - Rinvio generale alle norme del codice di rito - ex art. 34 Dlgs. n. 231/2001 – Fattispecie relativa a crollo di cantiere per la costruzione di un supermercato con morte di cinque persone

In ragione del rinvio generale operato dall’art. 34 D.Lgs. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale, anche nei confronti dell’ente deve ritenersi ammissibile il sequestro impeditivo...

