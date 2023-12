Sequestro preventivo, il periculum in mora non è automatico per incapienza della società

Reati societari - Reati tributari - Sequestro preventivo – Profitto del reato - Periculum in mora - Motivazione - Incapienza della società - Insufficienza

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente l’onere di motivazione non può ritenersi soddisfatto, dopo le Sezioni Unite Ellade, dal mero richiamo al “periculum in mora” alla luce dell’incapienza dei beni sequestrati della società. (Nella specie, la Corte accoglie il motivo del ricorso della srl e annulla con ...