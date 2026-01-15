Servizi finanziari a distanza: più tutele per i consumatori e nuove regole per le piattaforme online
Il Dlgs 209/2025 ridisegna la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Il provvedimento si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026
Col decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2673, ridisegnando la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Il provvedimento, che si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026, interviene su Codice del consumo, Testo unico bancario e Codice delle assicurazioni private, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del consumatore nell’era della...