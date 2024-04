Shearman e Target Law nell’investimento di XGen Venture e Foro delle Arti in TES Pharma Shearman & Sterling assiste XGen Venture nell’operazione di investimento nella società innovativa TES Pharma S.r.l., eccellenza italiana dedicata alla ricerca per lo sviluppo di farmaci per il trattamento di malattie metaboliche e oncologiche, insieme a Foro delle Arti, veicolo riconducibile a Brunello Cucinelli. TES Pharma S.r.l. e i suoi soci sono stati assistiti da TARGET e dall’avv. Marco Campiani.