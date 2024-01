SI - Studio Inzaghi cresce con l’ingresso di due nuove professioniste

Angela Ruotolo, Margherita Gattulli

SI - Studio Inzaghi, nuova boutique legale specializzata nel real estate, costituita a gennaio 2024 per iniziativa dell’avvocato Guido Alberto Inzaghi e delle altre due socie equity Silvia Gnocco e Ivana Magistrelli, annuncia l’ingresso di Angela Ruotolo (counsel) e Margherita Gattulli (associate), che andranno a rafforzare il team dello studio a pochi giorni dal proprio avvio.Con questi due ingressi SI - Studio Inzaghi aumenta il numero dei propri professionisti e conferma le intenzioni strategiche annunciate in occasione della costituzione: diventare il punto di riferimento per l’assistenza legale nel real estate, con un approccio da dipartimento di una law firm internazionale, ma con l’attenzione al cliente tipica di una boutique. Approccio che hanno deciso di sposare le due nuove professioniste.

Angela Ruotolo, dal 2019 componente della Commissione Giustizia Amministrativa dell’Ordine degli Avvocati di Milano, è un avvocato amministrativista specializzata in contratti pubblici, urbanistica e diritto dell’ambiente. Dal 1997 ad oggi ha collaborato con diversi studi milanesi, tra i quali, lo studio legale Mario Viviani, lo studio Giorgio Roderi e Associati, lo studio Villata, Degli Esposti e Associati nonché lo studio Cerami.

Margherita Gattulli proviene da Linklaters, dove ha maturato più di due anni di esperienza nel dipartimento di real estate – investment & transactions. Nel corso di tale collaborazione è stata coinvolta nell’ambito di operazioni, perlopiù promosse da investitori internazionali, relative a numerose asset class tra cui quelle logistica, alberghiera e residenziale di lusso.

“Sono molto felice - ha affermato Guido Alberto Inzaghi, Managing Partner di SI - Studio Inzaghi - di accogliere due nuove professioniste che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi. Si tratta di figure diverse a livello di seniority e di specifiche competenze, ma che hanno sposato in egual modo il nostro approccio e la nostra missione: divenire il punto di riferimento per gli investitori real estate nelle operazioni immobiliari del mercato italiano. A breve potremo comunicare nuovi ingressi per perseguire il nostro progetto di crescita”.SI – Studio InzaghiSI – Studio Inzaghi

SI – Studio Inzaghi, costituito a gennaio 2024, è una boutique legale specializzata in real estate. Lo studio conta oltre 25 professionisti e presta assistenza alla clientela italiana ed internazionale in operazioni di investimento immobiliare, con particolare focus nella pianificazione urbanistica, nelle operazioni straordinarie di compravendita, locazioni e sale & lease back, negli appalti pubblici e privati, nel diritto ambientale, nel contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nelle procedure concorsuali, sempre ed esclusivamente in materia immobiliare.

La partnership dello studio è composta dai tre soci equity Guido Alberto Inzaghi, Silvia Gnocco e Ivana Magistrelli, a cui si affiancano tre partner Tommaso Fiorentino, Paolo Marensi e Carolina Romanelli. Managing Partner è Guido Alberto Inzaghi.