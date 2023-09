Si configura il reato di estorsione quando il datore costringe con minaccia di licenziamento i lavoratori ad accettare condizioni peggiorative a cura della Redazione Diritto









Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Datore di lavoro - Proposta ai dipendenti di accettare condizioni peggiorative - Interruzione del rapporto di lavoro in caso di mancata adesione - Conseguenza - Prospettazione - Reato di estorsione - Configurabilità.

Si configura il reato di estorsione quando il datore di lavoro, per costringere i dipendenti ad accettare modifiche del rapporto di lavoro, in senso peggiorativo per le condizioni dei lavoratori, prospetti alla vittima la conseguenza...