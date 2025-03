Sì definitivo ai criteri per la riforma delle sanzioni Consob

Ancora un anno per la riforma del Testo unico della finanza. Ma anche una assai più precisa e rigorosa messa a punto dei criteri di revisione dell’intero sistema sanzionatorio. E poi riscrittura dell’istituto del arbitrato societario oltre a un primo pacchetto di misure immediatamente in vigore. Ieri la Camera ha definitivamente approvato un composito disegno di legge in materia di diritto societario.

Un anno in più

Nel provvedimento innanzitutto si dà tempo sino al 26 marzo del 2026 per la riforma di tutti gli ...