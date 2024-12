Si è perfezionata l’acquisizione di Demenego da parte di Montefiore Investment. Tutti gli studi coinvolti.

Giulio Asquini, Marina Balzano

Montefiore Investment, fondo di private equity paneuropeo dedicato alle piccole e medie imprese, ha perfezionato, dopo l’annuncio di ottobre, l’acquisizione della quota di maggioranza del gruppo Demenego, da Vam Investment, che aveva acquisito la catena di centri ottici specializzati, leader nel nord-est Italia, nel 2020.

Il finanziamento unitranche a servizio dell’acquisizione è stato organizzato da Eurazeo e reso disponibile da fondi di debito da quest’ultimo gestiti.

Orrick ha assistito Eurazeo con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini, dall’associate Maria Costa e dalla trainee Elisa Zaccaria per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi all’operazione di finanziamento.

Gitti and Partners ha assistito Montefiore Investment con un team coordinato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e composto dalla senior associate Giulia Fossati Zunino e dalle associate Vera Greco ed Elisabetta Trecani, per gli aspetti corporate M&A, nonché dal partner Domenico Patruno e dall’associate Andrea Idone per la negoziazione della documentazione finanziaria.

Dwf ha assistito Vam Investments con un team coordinato dal partner Luca Cuomo e composto dal counsel Giacomo Romiti e dagli associate Giulia Santi e Natale Galluzzo per gli aspetti corporate M&A e dal partner Giorgio Manca e dalla counsel Paola Mariani per gli aspetti labour, oltre ad alcuni dei restanti soci di minoranza, mentre Chiomenti ha assistito Demenego Immobiliare S.r.l con un team coordinato da Mario Pelli Cattaneo per gli aspetti corporate M&A e per la parte finanziaria da Marco Paruzzolo e Ludovica Ruspantini.

Gli adempimenti notarili dell’operazione sono stati curati dallo Studio del Notaio de Vivo.