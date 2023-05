Sì al licenziamento per un furto lieve: per i giudici viene meno la fiducia di Pasquale Dui

Anche una raccolta punti fraudolenta a proprio beneficio può costare il posto. Per le sentenze conta la violazione dei doveri di correttezza e buona fede









In fatto di licenziamento per appropriazione di beni aziendali, non conta il quanto, conta piuttosto la violazione della fiducia. Come ha stabilito il Tribunale di Milano (decreto 24 luglio 2022), sulla scia di una giurisprudenza che sta prendendo consensi (si veda la scheda a fianco per altre pronunce), la deviazione dai principi fondanti il rapporto di lavoro subordinato, nel caso di appropriazione di beni aziendali, anche di modico valore, è talmente evidente e grave da rendere irrilevante la ...