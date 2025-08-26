Sì alla liquidazione del compenso professionale dell’avvocato in base al decisum
Non può lamentarsi in sede di legittimità la mancata applicazione dello scaglione asseritamente corrispondente alla domanda senza tener conto del reale valore della lite attribuito in sede di appello dal giudice che in parte lo accoglie
L’avvocato cui vengano liquidati gli onorari in sede di appello in base al valore del decisum e non dello scaglione del petitum non accordato e ritenuto non corrispondente dal giudice non può lamentarsi in sede di legittimità di quanto riconosciutogli. Così la Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 23875/2025 - ha rigettato il ricorso di un legale contro la decisione del giudice di secondo grado che aveva fissato l’entità del proprio compenso professionale in base al valore riconosciuto ...