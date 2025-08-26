Sì alla liquidazione del compenso professionale dell’avvocato in base al decisum

L’avvocato cui vengano liquidati gli onorari in sede di appello in base al valore del decisum e non dello scaglione del petitum non accordato e ritenuto non corrispondente dal giudice non può lamentarsi in sede di legittimità di quanto riconosciutogli. Così la Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 23875/2025 - ha rigettato il ricorso di un legale contro la decisione del giudice di secondo grado che aveva fissato l’entità del proprio compenso professionale in base al valore riconosciuto ...

