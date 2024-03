Sì alla portafinestra autorizzata dal condominio se l’immobile non è di pregio

Legittimo eseguire lavori condominiali quando vengano approvati da apposita delibera e l’edificio non presenti un pregio tale da non poter essere modificato. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 5722/23. Con delibera adottata con la prevista maggioranza di legge in data 29 marzo 2011 l’assemblea di un condominio palermitano autorizzava due condomini a trasformare in portafinestra una delle finestre della quale era dotato ciascuno dei due immobili in loro proprietà, rispettivamente a sinistra...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi