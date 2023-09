Si rafforza la presenza di ONTIER a Milano con i soci Simone Riva ed Antonella Giraudi









ONTIER compie un importante passo di crescita a Milano con i soci Simone Riva ed Antonella Giraudi, assieme al loro team formato dagli avvocati Chiara Pastori, Stefania Pasi e Giorgio Caracciolo.



Una presenza forte nel centro finanziario del Paese ed un riferimento per le aziende, italiane o estere, che intendano espandere le proprie attività a livello globale.



Simone Riva vanta un percorso professionale in Italia ed in Germania, con una significativa esperienza nel campo del diritto commerciale e nelle operazioni di M&A. Antonella Giraudi è forte di una importante esperienza nell'ambito real estate e contenzioso. Guiderà il dipartimento di contenzioso di ONTIER.



"Un quadro normativo sempre più complesso e la sfida tecnologica impongono di affiancare il cliente, sia in ambito nazionale che internazionale, in modo innovativo perché il diritto non sia solo un obbligo, ma un'opportunità. A tal fine è necessario adeguarsi alle logiche organizzative di uno studio legale moderno" afferma Simone Riva. "Il percorso che intraprendiamo con ONTIER rafforza la nostra convinzione di una practice sempre più globale in numerose aree e di uno studio legale preparato ad assistere i clienti dove questi intendano conseguire opportunità" ha dichiarato Antonella Giraudi.



Secondo Luca Pardo, socio fondatore di ONTIER Italia e Europe Regional Managing Partner dello Studio, "Simone Riva e Antonella Giraudi incarnano i valori di ONTIER. Sono persone eccellenti e magnifici professionisti, che contribuiranno a creare valore per ONTIER e i suoi clienti con il loro approccio al business innovativo e globale".