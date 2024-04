Sì al risarcimento Rc auto alla vittima investita con dolo fuori strada

L’uso doloso del veicolo, anche se in area non ordinariamente adibita al transito veicolare, determina l’operatività della garanzia Rc auto nei confronti del terzo danneggiato, ma non nei confronti del responsabile. Questo a condizione che il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, cioè che il danno sia determinato dal movimento del mezzo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 10394 del ...

