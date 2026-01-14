SI – Studio Inzaghi con CDP Real Asset Sgr S.p.A. nell’operazione di sale & leaseback con il Gruppo Amapa dell’Hotel Ibis Styles Roma Eur

Ivana Magistrelli

SI – Studio Inzaghi ha assistito CDP Real Asset SGR S.p.A. nell’operazione di sale & leaseback realizzata con il Gruppo Amapa, avente ad oggetto il complesso immobiliare “Hotel Ibis Styles Roma Eur”. L’operazione è stata perfezionata tramite il Fondo Nazionale Turismo (FT2).

L’immobile è un hotel quattro stelle, operativo dal 2012, con una superficie complessiva di circa 9.000 mq. Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a 28 milioni di euro.

L’accordo sottoscritto con Amapa prevede che il gestore reinvesta i proventi derivanti dalla dismissione dell’immobile in nuove iniziative turistico-ricettive, nonché nell’upgrade della struttura esistente, con l’obiettivo di intercettare in modo più efficace la domanda alberghiera dell’area EUR di Roma.

SI – Studio Inzaghi ha affiancato CDP Real Asset SGR in tutte le fasi dell’operazione, curandone i profili contrattuali, fiscali ed urbanistici.

I profili contrattuali sono stati seguiti dalla founding partner Ivana Magistrelli, coadiuvata dal senior associate Luigi Nassivera e dall’associate Margherita Gattulli. Il partner Gabriele Paladini ha curato tutti gli aspetti fiscali dell’operazione. Per gli aspetti di town planning ha operato un team coordinato dal managing partner Guido Alberto Inzaghi e dalla founding partner Silvia Gnocco, composto dal senior associate Morgen Miragoli e dall’associate Silvia Marciò.