SI – Studio Inzaghi rafforza la practice Tax con l’ingresso di Aldo Innamorato

Aldo Innamorato

SI – Studio Inzaghi prosegue il proprio percorso di crescita organica con l’ingresso di Aldo Innamorato in qualità di associate nella practice Tax.

Il team fiscale dello Studio, costituito nel 2024 con l’ingresso del partner Gabriele Paladini, continua a consolidare il proprio posizionamento sul mercato sotto la sua guida.

Aldo Innamorato, Dottore Commercialista, vanta una solida esperienza in materia di fiscalità applicata alle operazioni immobiliari su diverse asset class, con particolare focus su operazioni di FIA immobiliari (fondi e SICAF) e società immobiliari, riorganizzazioni societarie, nonché sugli aspetti fiscali delle operazioni di finanziamento e delle cartolarizzazioni immobiliari. Prima di entrare in SI – Studio Inzaghi, ha maturato la propria esperienza professionale all’interno dei dipartimenti tax di primari studi legali nazionali e internazionali, con oltre tre anni trascorsi in Chiomenti e, precedentemente, in Baker McKenzie.

L’ingresso di Aldo Innamorato si inserisce nel più ampio processo di crescita e sviluppo della practice Tax di SI – Studio Inzaghi, in linea con la strategia complessiva dello Studio volta a offrire un’assistenza full service nelle operazioni più complesse del mercato real estate.

Gabriele Paladini, partner responsabile della practice Tax di SI – Studio Inzaghi, ha commentato:“l’ingresso di Aldo ci consentirà di ampliare ulteriormente il nostro team fiscale, in coerenza con l’obiettivo dello Studio di rafforzamento di tutte le practice, per continuare a offrire un’assistenza a 360 gradi e di elevato profilo a operatori nazionali e internazionali attivi nel settore real estate in Italia”.