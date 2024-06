SI – Studio Inzaghi con Ville Urbane e Studio Cerami - Avvocati Amministrativisti - con Finint Investments nella compravendita del sito ex Saint-Gobain a Pisa per la realizzazione di un nuovo studentato

Luigi Nassivera, Chiara Maria Lorenzin

SI – Studio Inzaghi ha assistito Ville Urbane S.p.A. nella stipula del contratto preliminare di compravendita, finalizzato con Finint Investments (Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. – Fondo Pitagora) del sito ex Saint-Gobain a Pisa, che sarà destinato alla realizzazione di un nuovo studentato.

Studio Cerami-Avvocati Amministrativisti ha assistito la promissaria acquirente Finint Investments.

In precedenza, Ville Urbane è stata attuatrice del processo di trasformazione e riqualificazione del sito in questione. Attraverso questa operazione, l’area, che si estende su circa 10.000 mq, vedrà la realizzazione di un nuovo studentato da 372 posti letto e di aree verdi attrezzate per il tempo libero.

SI – Studio Inzaghi ha agito con un team composto dalla equity partner Ivana Magistrelli e dal senior associate Luigi Nassivera per quanto concerne i profili di contrattualistica. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dalla partner Carolina Romanelli.

Studio Cerami-Avvocati Amministrativisti ha lavorato con un team composto dall’Avv. Carlo Cerami, dall’Avv. Chiara Maria Lorenzin e dall’Avv. Valentina Vavassori sia per quanto riguarda gli aspetti contrattuali che per quanto concerne le tematiche urbanistiche e pubblicistiche in generale