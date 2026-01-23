Sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore nella posizione di garanzia tra rischio governato e rischio eccentrico

Sicurezza sul lavoro - Infortuni sul lavoro - Prevenzione infortuni - Giudizio di responsabilità del garante – Sfera di rischio governata dal datore - Incidenza del comportamento negligente del lavoratore – Rilevanza - Condizioni – Rischio eccentrico Fattispecie - artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/08 – art. 40 e art. 590, commi 1 e 3, cod. pen.

In tema di infortunio sul lavoro non rileva, ai fini interruttivi del nesso causale, la condotta imprudente del lavoratore poiché rientrante nella sfera...