Sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore nella posizione di garanzia tra rischio governato e rischio eccentrico
Sicurezza sul lavoro - Infortuni sul lavoro - Prevenzione infortuni - Giudizio di responsabilità del garante – Sfera di rischio governata dal datore - Incidenza del comportamento negligente del lavoratore – Rilevanza - Condizioni – Rischio eccentrico Fattispecie - artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/08 – art. 40 e art. 590, commi 1 e 3, cod. pen.
In tema di infortunio sul lavoro non rileva, ai fini interruttivi del nesso causale, la condotta imprudente del lavoratore poiché rientrante nella sfera...
Assicurazione contro gli infortuni e valutazione dell’indennizzo secondo il principio ex art. 1370 c.c.
a cura della Redazione Diritto
La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi
a cura della Redazione Diritto
Gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso da cui desumere il vincolo della continuazione
a cura della Redazione Diritto