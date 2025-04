Sicurezza nei luoghi di lavoro: obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro

Lavoro - Lavoro subordinato - Tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro - Indumenti da lavoro - Lavaggio e manutenzione - Obbligo del datore di lavoro - Sussiste.

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi ...