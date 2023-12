Simmons, Giovannelli, Lexalia, Gitti e Dentons per l’acquisizione di Arzuffi da parte del Gruppo P&P

Laura Fiordelisi, Eugenio Romita, Jessica Fiorani, Alessandro Fosco Fagotto

Il fondo “Italian Strategy”, gestito da Riello Investimenti SGR S.p.A., ha perfezionato, tramite Protim S.r.l. (gruppo P&P), di cui è socio di maggioranza, l’acquisizione di Arzuffi, azienda specializzata da 30 anni nella progettazione e costruzione di macchinari per i rivestimenti in alto vuoto, nonché nelle applicazioni per la metallizzazione di prodotti nei settori automotive, cosmetica, profumeria, beverage e altri.

Con tale acquisizione, Riello Investimenti SGR punta alla creazione di un gruppo leader in Europa nei trattamenti superficiali realizzati attraverso la tecnologia PVD (Phisical Vapor Deposition).

Con il perfezionamento dell’acquisizione, inoltre, è entrato nel gruppo anche il fondo Anima Alternative 1, gestito da Anima Alternative SGR, in qualità di co-investitore del fondo Italian Strategy.

Simmons & Simmons ha assistito Riello Investimenti SGR ed il gruppo acquirente con un team multidisciplinare composto, per la parte corporate ed M&A, dalla partner Laura Fiordelisi, dagli associate Nicola Rabitti e Federica Musacchia e dal trainee Marco Businelli. La supervising associate Cristina del Pezzo di Caianello ha curato gli aspetti giuslavoristici, mentre il team composto dall’of counsel Luigi Pontrelli e dall’associate Martina Baraldo ha curato tutti i profili relativi alla golden power. Infine, il team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla supervising associate Cettina Merlino e dall’associate Gianmarco Cornalba ha assistito il gruppo acquirente in tutti i profili relativi al finanziamento dell’operazione.

Giovannelli e Associati ha assistito l’acquirente nella strutturazione fiscale dell’operazione, con il partner Eugenio Romita e l’associate Lorenzo Mazzocconi.

La Due Diligence fiscale è stata seguita dal Dott. Paolo De Mitri dello studio C.D.S. Consulting S.r.l.

Il venditore è stato assistito dallo studio Lexalia Studio Legale e Tributario, con un team composto dal socio Domenico Mastrangelo e dall’avvocato Andrea Lino, e da Sovereign Capital Advisory, guidata da Giacomo Andreoli in qualità di advisor esclusivo e originator dell’operazione.

Gitti and Partners ha assistito Il co-investitore Anima Alternative SGR, con un team composto dai partners Stefano Roncoroni e Jessica Fiorani, dalla senior associate Valeria Pistoni, dall’associate Francesca Annibale, nonché, per la parte fiscale, dal partner Gianluigi Strambi e dall’associate Alessandro Cuzzola Albanese.

Lo studio legale Dentons ha assistito Banco BPM in relazione al finanziamento dell’operazione, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Alessandra Bortesi.