Simmons & Simmons accresce la propria offerta nell'Equity Capital Markets e nel Financial Markets

Donatella de Lieto Vollaro e Ugo Malvagna









Simmons & Simmons rafforza i dipartimenti Corporate & Commercial e Financial Markets rispettivamente con l'ingresso degli Of Counsel Donatella de Lieto Vollaro e Ugo Malvagna.



Donatella de Lieto Vollaro ha un focus in operazioni di equity capital markets e ha assistito emittenti e le principali banche di investimento in relazione a operazioni di IPO, aumenti di capitale, takeover bids e public M&A, operazioni straordinarie, nonché in relazione a tematiche di corporate governance.



Ugo Malvagna, professore associato presso l'Università di Trento, ha un'esperienza ad ampio spettro nella consulenza e nelle transazioni nell'ambito del diritto commerciale e della regolamentazione finanziaria, assistendo banche e intermediari regolati. Inoltre Ugo ha sviluppato una forte expertise sulle tematiche della finanza digitale e decentralizzata (blockchain e AI) oltre che sul transition finance (ESG).



Dario Spinella, responsabile del dipartimento Corporate & Commercial, ha dichiarato: "Diamo il benvenuto a Donatella, il cui ingresso riflette la volontà dello Studio di ampliare l'offerta del dipartimento Corporate & Commercial in un'area strategica come quella dell'Equity Capital Markets".



Davide D'Affronto, responsabile del dipartimento Financial Markets, ha commentato: "L'ingresso di Ugo, che ha un background unico, costituisce un passaggio significativo nell'implementazione della nostra strategia per via della sua forte competenza sulle tematiche che stanno cambiando i servizi legali nel settore finanziario. Vogliamo affiancare i nostri clienti nel percorso di trasformazione che coinvolge l'intera industry e Ugo integrerà trasversalmente le nostre aree di attività, portando una forte innovazione".