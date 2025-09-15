Simmons & Simmons annuncia il lancio del settore Energia, Risorse Naturali, Infrastrutture e Costruzioni (ENRIC)

Tommaso Tomaiuolo

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha annunciato in data 11 settembre il lancio di un nuovo settore core: Energia, Risorse Naturali, Infrastrutture e Costruzioni (ENRIC).

Nato per rispondere al crescente volume di attività che Simmons sta svolgendo in questo ambito e al suo consolidato posizionamento sul mercato, ENRIC integra l’esperienza riconosciuta di Simmons nei settori dell’energia convenzionale e rinnovabile, estrazione mineraria e metalli, oil&gas, infrastrutture digitali e critiche, difesa e costruzioni in un unico settore globale e orientato al futuro.

Supportato da un team integrato di oltre 100 specialisti distribuiti tra Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Asia, il settore ENRIC sarà guidato in Italia dal partner Tommaso Tomaiuolo, unitosi allo studio e al gruppo Energy lo scorso febbraio. A livello globale, il settore ENRIC sarà guidato da Iain Duncan, già responsabile del gruppo Energia, Risorse Naturali e Infrastrutture di Simmons nel Regno Unito.

ENRIC sarà il quinto settore core dello studio, aggiungendosi ad Asset Management & Investment Funds (AMIF), Istituzioni Finanziarie (FI), Healthcare & Life Sciences (HLS) e Tecnologia, Media e Telecomunicazioni (TMT).

Tommaso Tomaiuolo ha commentato: “Il lancio del settore ENRIC rappresenta un passo significativo per Simmons & Simmons e sottolinea la nostra vocazione internazionale e la capacità di offrire un supporto legale integrato e specializzato su scala globale. Sono entusiasta di guidare il settore ENRIC in Italia e di contribuire a rafforzare ulteriormente la nostra presenza e il nostro impegno in ambiti strategici come l’energia, le infrastrutture e le risorse naturali.”

Iain Duncan, Responsabile del Settore ENRIC, ha dichiarato: “Le industry ENRIC rappresentano il fulcro della crescita economica globale. L’avvio di questo settore riflette il nostro impegno di lunga data verso queste industry e ci consentirà di rispondere alla crescente domanda dei clienti in questi ambiti. È un privilegio guidare questo team globale, esperto e multidisciplinare, e non vedo l’ora che Simmons continui a rafforzare la sua posizione nel mercato.”

Emily Monastiriotis, Global Managing Partner, ha commentato: “Il lancio di ENRIC segna un nuovo capitolo entusiasmante per Simmons & Simmons ed è una testimonianza del nostro impegno a rimanere all’avanguardia nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. ENRIC era una parte fondamentale della mia vision per lo studio, e sono entusiasta di vederlo concretizzarsi come nostro quinto settore. Questa offerta unificata e orientata al futuro riflette l’eccezionale competenza e dedizione del nostro team a livello globale. Sono impaziente di osservare l’impatto che questo settore avrà sotto la guida di prim’ordine di Iain, mentre continuiamo a crescere e innovare insieme ai nostri clienti.”