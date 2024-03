Simmons & Simmons cresce nel regolatorio Healthcare & Life Sciences con Vincenzo Salvatore

Vincenzo Salvatore

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha annunciato l’ingresso dell’avvocato Vincenzo Salvatore, specialista di normativa europea in materia di Healthcare & Life Sciences (HLS), in qualità di partner dell’ufficio di Milano.

Avvocato dall’esperienza unica e dalla solida reputazione nel suo settore, Vincenzo Salvatore ha competenze regolatorie e di compliance in ambito di EU life sciences e assiste e rappresenta i clienti in questioni relative a prodotti farmaceutici e medicali.

Vincenzo Salvatore proviene da un primario studio legale italiano, dove recentemente ha guidato la practice HLS. Prima di questo ruolo e in oltre un decennio di attività privata, ha diretto per otto anni il servizio giuridico dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) a Londra.

Nel corso della sua carriera all’avanguardia nella regolamentazione farmaceutica e medica e nella consulenza ad alcuni dei clienti più rilevanti in Europa, Vincenzo Salvatore ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi, posizionandosi al vertice del mercato e del settore HLS. Tra questi, l’inserimento nella “Hall of Fame” di Legal 500, che lo ha definito “l’avvocato più esperto in Italia nel settore farmaceutico”.

Il suo ingresso rafforzerà in modo significativo l’offerta di Simmons in ambito HLS regulatory in Italia e in tutta l’Europa e il Regno Unito, sostenendo i piani di crescita di tale practice a livello globale.

Vincenzo Salvatore sarà inoltre affiancato dall’associate Giuseppe Ragucci, specialista in materia di regolamentazione e compliance.

Commentando l’arrivo del nuovo socio, Mauro Pisapia, responsabile della practice Dispute Resolution e del team di Diritto Amministrativo di Simmons in Italia, ha dichiarato: “Siamo onorati di dare il benvenuto a Vincenzo. Avendo lavorato per decenni in ambito privato, governativo e accademico, porta con sé una practice consolidata con ottimi clienti e una profonda conoscenza del settore HLS che pochi possono eguagliare”.

Alexandre Regniault, responsabile del gruppo Healthcare & Life Sciences dello studio, ha dichiarato: "L'ampia competenza normativa e la vasta esperienza di Vincenzo rafforzano la nostra offerta HLS e ci permettono di espandere i nostri servizi legali a un maggior numero di clienti leader in tutta Europa".

Vincenzo Salvatore ha commentato: "Sono entusiasta di unirmi a uno studio con una reputazione così forte nel settore healthcare & life sciences. Sono molto favorevole alle ambizioni di crescita di Simmons per il suo team HLS e all'investimento dello studio in questo settore. La mia esperienza amplierà le capacità dello studio, consentendo di fornire un’offerta più completa ai clienti europei in un panorama normativo sempre più complesso e in rapida evoluzione".