Simmons & Simmons e Giovannelli e Associati nel finanziamento a QC Terme

Cettina Merlino, Gaetano Petroni

Simmons & Simmons ha assistito Banco BPM S.p.A. (Global Coordinator e Bookrunner), BPER Corporate & Investment Banking, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Crédit Agricole Italia S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. nel finanziamento in favore di QC Terme S.r.l., società leader nel settore del benessere e del turismo termale italiano, destinato, tra l’altro, a investimenti e acquisizioni propedeutici alla crescita del Gruppo in Italia e all’estero, a sua volta assistiti da Giovannelli e Associati.

Il Gruppo gestisce una catena di SPA e hotel benessere in Italia e in altri paesi, offrendo esperienze di day-spa che includono una gamma di servizi di benessere come bagni termali, saune, bagni di vapore e sale relax, ed è diventato il gruppo aziendale più importante e innovativo nel settore del turismo del benessere in Italia.

Il team di Simmons & Simmons era guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla managing associate Petroni, dall’associate Filippo Neri e dalla trainee Francesca Regolo.

Giovannelli e Associati che ha assistito QC Spa of Wonders ha agito con un team composto dal partner Valerio Fontanesi, dal senior associate Gaetano Petroni e dall’associate Massimo Giordano.