Simmons & Simmons e Perkins Coie nell’investimento di Matica Fintec S.p.A. in Credence ID

Donatella De Lieto

Simmons & Simmons e Perkins Coie hanno assistito Matica Fintec S.p.A., PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, nella sottoscrizione di un accordo di investimento in Credence ID LLC, società californiana attiva a livello internazionale nelle tecnologie biometriche e di identità digitale.

L’investimento rafforza la presenza di Matica Fintec nel mercato globale della digital identity, ampliando il portafoglio tecnologico e la base clienti, in particolare negli Stati Uniti.

Matica Fintec è stata assistita, per gli aspetti legali Corporate e Tech, da Simmons & Simmons con un team guidato dalla counsel Donatella de Lieto Vollaro con l’assistenza di Edoardo Tedeschi, partner responsabile del team TMT & Digital Business per l’Italia, e da Perkins Coie con Nathaniel Ford, Elaine Kwak e Ryan Tursi per gli aspetti di corporate compliance USA.

Fineurop Soditic ha assistito Matica Fintec in qualità di M&A advisor, mentre PricewaterhouseCoopers ha prestato la sua assistenza a Matica Fintec per le attività di due diligence in USA.