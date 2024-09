Simmons & Simmons con Praemia REIM ITALY SGR nella partnership con Supermercati Tosano

Emanuela Molinaro, Christian Turott, Francesca Giammarino

Simmons & Simmons ha assistito Praemia REIM ITALY SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del Fondo Alpha Square, nella strutturazione e negoziazione di una complessa operazione di partnership con la società Supermercati Tosano nella quale gli attori coinvolti saranno sinergicamente impegnati nel corso dei prossimi 21 mesi verso una fase di rilancio del centro commerciale di Nerviano.

L’operazione prevede, infatti, l’ingresso della Supermercati Tosano Cerea S.r.l. all’interno del predetto centro commerciale con un nuovo format di store - la cui apertura, a seguito di alcuni lavori di renovation, è prevista nei prossimi 6 mesi - che rappresenta un unicum per la microlocation.

Il Team multidisciplinare di Simmons & Simmons che ha curato l’operazione è guidato dalla partner Emanuela Molinaro e composto dal supervising associate Christian Turotti e dagli associate Francesca Giammarino e Luigi Toscano per gli aspetti real estate, dal partner Marco Palanca e dal supervising associate Luca Bocchetti per gli aspetti tax, nonché dal counsel Luigi Pontrelli e dalla supervising associate Martina Baraldo per gli aspetti di diritto amministrativo.

Supermercati Tosano è stata assistita dallo Studio Legale Nani e Associati.