Sinistri, il cessionario del credito risarcitorio è pienamente legittimato ad agire nei confronti dell’assicurazione
L’effetto traslativo non riguarda unicamente il diritto di credito in senso stretto, ma si estende anche agli elementi che ne costituiscono il naturale completamento giuridico
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (Corte di Cassazione, Sez. III Civ., sentenza 4 novembre 2025, n. 29113), è tornata a pronunciarsi sulla annosa questione della possibilità, per il cessionario di un credito risarcitorio originato da un sinistro stradale, di avvalersi della procedura espressamente disciplinata dall’art. 149 del d.lgs. n. 209/2005. Pur dichiarando il ricorso inammissibile, i giudici di legittimità hanno chiarito, nei termini che saranno analizzati in prosieguo, la...