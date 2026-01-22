Sinistri stradali: nella fase stragiudiziale il danneggiato deve collaborare con l’assicuratore
Il tutto per elaborare una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea a evitare il giudizio
Il Tribunale di Napoli (sezione IV, sentenza 22 dicembre 2025, n. 12134) afferma in sentenza il principio secondo cui l’azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell’articolo 148 del Dlgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), se l’assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l’integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal ...