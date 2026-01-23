Sinistri stradali: l’ente locale deve dimostrare che il motociclista non ha diminuito la velocità
I Supremi giudici rinviano la vicenda alla Corte d’appello di Roma per valutare l’effettivo comportamento tenuto dal centauro
In caso di caduta della motocicletta su brecciolino, la dimostrazione che il soggetto non si è attenuto alle prescrizioni di particolare attenzione ricade sulla Provincia o comunque sull’ente locale che gestisce il tratto di strada. In caso contrario ha ragione l’utente della strada. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1478/26.
I fatti
Venendo alla vicenda il giorno ...