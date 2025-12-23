Sinistri stradali: il referto del pronto soccorso è atto pubblico dotato di fede privilegiata
La relazione del medico fiduciario, priva di un’indagine eziologica approfondita e di un riscontro diretto del fatto storico non costituisce prova dell’an debeatur
Adita in materia di sinistri stradali la Corte d’Appello di Reggio Calabria (sentenza 9 dicembre 2025 n. 1125) osserva, preliminarmente, che la ricostruzione del fatto storico nel processo civile è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito, il quale è chiamato a valutare globalmente le risultanze istruttorie, ponderando il complesso delle prove raccolte alla luce dei criteri di attendibilità soggettiva e oggettiva, della coerenza interna delle dichiarazioni e della loro compatibilità...