Sinistri stradali: il referto del pronto soccorso è atto pubblico dotato di fede privilegiata

Adita in materia di sinistri stradali la Corte d’Appello di Reggio Calabria (sentenza 9 dicembre 2025 n. 1125) osserva, preliminarmente, che la ricostruzione del fatto storico nel processo civile è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito, il quale è chiamato a valutare globalmente le risultanze istruttorie, ponderando il complesso delle prove raccolte alla luce dei criteri di attendibilità soggettiva e oggettiva, della coerenza interna delle dichiarazioni e della loro compatibilità...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi