Slitta al 2026 la riduzione delle toghe fuori ruolo

Slitta al 2026 il taglio dei magistrati fuori ruolo. Con due pareri sostanzialmente identici le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno infatti approvato ,ampiamente oltre i tempi previsti, il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo che, in esecuzione di una legge delega della passata legislatura, rivede tutta la materia. Percorso assai tormentato, che ha portato a ripetuti slittamenti del voto, sino al momento in cui da parte del Governo è stata espressa una sostanziale rinuncia...

