Società di capitali, criteri per l’interpretazione delle deliberazioni assembleari

Società di capitali – Assemblea – Deliberazioni – Interpretazione – Criteri dettati dall’ermeneutica contrattuale – Applicabilità – Sindacato in sede di legittimità – Limiti

In tema di società di capitali, l’interpretazione delle deliberazioni assembleari soggiace alle regole dell’ermeneutica contrattuale, per cui la relativa critica, traducendosi in una operazione di individuazione della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile...