Società in house multiservizi, operazioni aggregative e controllo della Corte dei conti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023 il decreto adottato il 28 aprile 2023 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. 23 dicembre 2022, n. 201”. Con specifico riferimento all’ipotesi di gestione dei servizi mediante il ricorso allo strumento societario è prevista - quale misura incentivante - la «possibilità di ripianare le perdite delle preesistenti società in presenza di un piano industriale del soggetto risultante dall’aggregazione che evidenzi entro tre anni successivi il recupero dell’equilibrio economico e finanziario» (art. 1, co. 1, lett. i)