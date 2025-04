Società, legale rappresentante legittimato a chiedere la restituzione di beni e quote sequestrati

Il rappresentante legale di una società cooperativa imputato nel processo penale ha la legittimazione di chiedere al Gup la restituzione tanto del compendio aziendale quanto delle quote societarie posti sotto sequestro preventivo. Quindi l’impugnazione non spetta all’amministratore giudiziario nominato nell’occasione di adottare la misura ablativa. Altrimenti - come afferma il ricorso - si realizzerebbe l’illogica situazione nella quale l’amministratore giudiziario - impugnando la legittimità del sequestro - di fatto domanderebbe la revoca di se stesso.

Per tali motivi la Cassazione penale - con la sentenza n. 12671/2025 - ha annullato con rinvio la decisione del giudice che aveva ritenuto sussistente la carenza di legittimazione in capo al legale rappresentante a domandare la restituzione dei beni sociali e delle quote sequestrate. Affermando invece che essa andava riconosciuta all’amministratore giudiziario.

La Cassazione respinge il ragionamento del giudice che nel negare l’azione impugnativa al legale rappresentante a vantaggio, invece, dell’amministratore giudiziario aveva richiamato un precedente inconferente rispetto al caso da risolvere, poiché esso era riferito all’ipotesi in cui il legale rappresentante fosse decaduto dai propri poteri.

Nel caso concreto la richiesta di riesame proveniva dal legale rappresentante imputato nel processo per cui era stato applicato il sequestro anche nei confronti della società cooperativa. E per la Cassazione egli era perciò legittimato a chiedere la restituzione tanto dei beni sociali quanto delle quote societarie. Altrimenti - conclude la Corte di legittimità - si arriverebbe al paradosso che siano privi di legittimazione sia l’indagato nel procedimento penale sia il legale rappresentante della società.